Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Ето кой спечели благотоврителния турнир по "Не се сърди, човече" в Русе
Автор: Емануела Вилизарова 17:16Коментари (0)30
© Община Русе
Над 70 участници от различни възрасти се включиха в традиционния турнир по настолната игра "Не се сърди, човече“ в Парка на младежта в Русе. Събитието, организирано от Сдружение "НАПРЕД“, превърна деня в истински празник на добротата и солидарността.

Турнирът имаше и благотворителна кауза – събиране на средства за подпомагане на първокласници от социално слаби семейства. В дарителските кутии бяха събрани близо 1000 лева. С тях в следващите дни ще бъдат закупени раници и училищни пособия, които сдружението ще подари на деца в нужда, съобщават от Община Русе.

Победител стана Виктор Маринов – млад татко на близнаци, който успя да изпревари всички свои съперници. Второ място зае Рикардо Радков, трето – Красимир Кръстев, а четвърти се класира Преслав Петров. Те бяха наградени от зам.-кмета на община Русе Димитър Недев, който поздрави участниците за спортния дух и подкрепата към благотворителната кауза, като подчерта значението на подобни инициативи за общността.

Организаторите бяха подготвили и богата съпътстваща програма за цялото семейство. Най-малките твориха в арт ателие на открито, организирано съвместно с Общинския младежки дом, където рисуваха върху лица и оцветяваха предмети. Аниматори от "Веселяците" забавляваха участници и зрители, а за доброто настроение на всички се погрижи диджей.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Русе, Фондация "Русе – град на свободния дух“, болници "Медика“, Be Healthy Ruse, веригата дюнерджийници "Джинго“, Ла-ЗЕ РС, Младежкия дом и Младежкия парламент.

Това е третото издание на турнира. Миналата година инициативата на сдружение "НАПРЕД" успя да събере над 3000 лева, които бяха дарени за лечението на малкия Краси.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
12:29 / 21.08.2025
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
20:27 / 21.08.2025
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
19:07 / 22.08.2025
Има 4 вида жирафи
Има 4 вида жирафи
12:59 / 21.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
11:43 / 21.08.2025
Актуални теми
Попълване на регулатори
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: