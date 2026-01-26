От днес до 30 януари поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на село Ряхково. Прекъсването ще бъде в интервала от 9:00 до 16:30 часа, съобщиха от "Електроразпределение Север".Засегнати ще бъдат КТП Биков и улиците "Черно Море", "Цар Борис Първи", "Просторна", "Цар Симеон", "Чифлишка", "Хан Аспарух", "Баба Тонка", "Самуил", "Никола Й. Вапцаров". Освен домакинствата, прекъсванията ще засегнат кабелни оператори за телевизия и интернет, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ съоръжения и базови станции на мобилни оператори, разположени в населеното място.От дружеството призовават жителите да се подготвят за временното спиране на електрозахранването и да вземат необходимите мерки за сигурността и комфорта си.