Ето къде няма да има ток в Русе и областта днес
©
Прекъсването ще бъде в следните времеви интервали:
- от 08:30 ч. до 10:30 ч.
- от 15:00 ч. до 16:30 ч.
Село Смирненски
Без електрозахранване ще останат редица трафопостове и обекти, сред които ТП "Мелница Чукура", МКРУ "Енерджи Солар", МТП "Водоема", МТП "Хижа Смирненски", ТП "Водоснабдяване ВиК Вятово", ТП "БТК", ТП "ТКЗС", ТП 1 - 8, както и обекти като ФЕЦ, местност "Лагера", стопански двор, помпени станции и други.
Засегнати ще бъдат и множество улици в населеното място, включително "Алеко Константинов", "Васил Левски", "Христо Ботев", "Георги Бенковски", "Рила", "Пирин", "Стара планина", "Шипка", "Цар Освободител", "Любен Каравелов", "Оборище", "Марица", "Дунав", "Яне Сандански", "Янтра" и други.
Село Тетово
Прекъсването ще засегне трафопостовете ТП "ТКЗС Т-1" и ТП "Птицеферма Тетово", както и улиците "Александър Стамболийски", "Арда", "Беласица", "Иван Вазов", "Йордан Йовков", "Пейо Яворов", "Св. св. Кирил и Методий", "София", "Цар Асен", "Цар Борис", "Цар Освободител", "Филип Тотю" и други.
И на двете населени места временно ще бъдат засегнати и кабелни оператори за телевизия и данни, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, разположени на територията на посочените улици и обекти.
Още от категорията
/
След серия инциденти с жертви в страната: Областният управител на Русе обсъжда мерки за защита при пожари и снеговалежи
02.02
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване на имоти във връзка с АМ "Русе - Велико Търново"
31.01
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представлявате в момента, все по-рядко може да се срещне в нашето обществото
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Русе: До 28 февруари паркирането се заплаща само онлайн
19:02 / 02.02.2026
Фалшива заповед "обяви" неучебен ден в Русе
18:08 / 02.02.2026
С 11% по-малко са пожарите в Русенско от началото на годината, ня...
17:56 / 02.02.2026
Световният и европейски шампион Християн Стоянов бе удостоен с по...
15:16 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.