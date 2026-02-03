Поради неотложни ремонтни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия, днес ще бъде временно прекъснато електрозахранването в селата Смирненски и Тетово, съобщиха от "Електроразпределение Север".Прекъсването ще бъде в следните времеви интервали:- от 08:30 ч. до 10:30 ч.- от 15:00 ч. до 16:30 ч.Без електрозахранване ще останат редица трафопостове и обекти, сред които ТП "Мелница Чукура", МКРУ "Енерджи Солар", МТП "Водоема", МТП "Хижа Смирненски", ТП "Водоснабдяване ВиК Вятово", ТП "БТК", ТП "ТКЗС", ТП 1 - 8, както и обекти като ФЕЦ, местност "Лагера", стопански двор, помпени станции и други.Засегнати ще бъдат и множество улици в населеното място, включително "Алеко Константинов", "Васил Левски", "Христо Ботев", "Георги Бенковски", "Рила", "Пирин", "Стара планина", "Шипка", "Цар Освободител", "Любен Каравелов", "Оборище", "Марица", "Дунав", "Яне Сандански", "Янтра" и други.Прекъсването ще засегне трафопостовете ТП "ТКЗС Т-1" и ТП "Птицеферма Тетово", както и улиците "Александър Стамболийски", "Арда", "Беласица", "Иван Вазов", "Йордан Йовков", "Пейо Яворов", "Св. св. Кирил и Методий", "София", "Цар Асен", "Цар Борис", "Цар Освободител", "Филип Тотю" и други.И на двете населени места временно ще бъдат засегнати и кабелни оператори за телевизия и данни, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, разположени на територията на посочените улици и обекти.