Ето къде спират тока днес в Русенско
с. Ряхово: КТП "Биков" и улици: "Черно Море", "Цар Борис Първи", "Просторна", "Цар Симеон", "Чифлишка", "Хан Аспарух", "Баба Тонка", "Самуил", "Никола Й. Вапцаров", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици..
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 11:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Русе - Център, бл. Ростислав Блъсков, вх. А, Б , В; улици: "Княжеска" 4, 22, 24, 26; "Пиротска" 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24; "Хр. Г. Данов" 1, 3, 5; "Цариброд" 2, 4; хотел "Ана Палас".
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Русе, кв. Идеален център (Дунав , Рига , Балкан); ул. "Добри Немиров" 2, 9, 11, 12, 14; ул. "Доктор Мустаков"; ул. "Иван Вазов" 9, 11, 20; ул. "Пенчо Славейков" 3, 5, 6; пл. "Иван Вазов"; Математическа гимназия, хотел "Космополитън", "Паркстрой".
От електроразпределителното дружество поднасят извинения за неудобството и призовават гражданите да се съобразят с обявените прекъсвания.
Областната администрация продължава да наблюдава ивицата на река Дунав, засега няма теч на нефтопродукти
05.02
Драгомир Драганов: Наблюдаваме река Дунав и на този етап няма опасност от замърсяване от потъналата баржа край Гюргево
05.02
Областната администрация продължава да наблюдава ивицата на река ...
18:00 / 05.02.2026
Областният управител посети едно от най-модерните училища в Русен...
15:23 / 05.02.2026
В Русе започва реализацията на проекта "Алея на джаза"
14:17 / 05.02.2026
Драгомир Драганов: Наблюдаваме река Дунав и на този етап няма опа...
12:57 / 05.02.2026
Все повече българи се връщат от чужбина и започват работа в Русе
12:47 / 05.02.2026
През януари са регистрирани шест превишения на фин прах в Русе
12:28 / 05.02.2026
