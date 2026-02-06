Поради неотложни ремонтни дейности по електроразпределителната мрежа, днес се предвиждат временни прекъсвания на електрозахранването в населени места и райони на област Русе, съобщиха от "Електроразпределение Север".с. Ряхово: КТП "Биков" и улици: "Черно Море", "Цар Борис Първи", "Просторна", "Цар Симеон", "Чифлишка", "Хан Аспарух", "Баба Тонка", "Самуил", "Никола Й. Вапцаров", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици..На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 11:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Русе - Център, бл. Ростислав Блъсков, вх. А, Б , В; улици: "Княжеска" 4, 22, 24, 26; "Пиротска" 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24; "Хр. Г. Данов" 1, 3, 5; "Цариброд" 2, 4; хотел "Ана Палас".На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Русе, кв. Идеален център (Дунав , Рига , Балкан); ул. "Добри Немиров" 2, 9, 11, 12, 14; ул. "Доктор Мустаков"; ул. "Иван Вазов" 9, 11, 20; ул. "Пенчо Славейков" 3, 5, 6; пл. "Иван Вазов"; Математическа гимназия, хотел "Космополитън", "Паркстрой".От електроразпределителното дружество поднасят извинения за неудобството и призовават гражданите да се съобразят с обявените прекъсвания.