На 26 декември 2025 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в някои части на Русе поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от "Електроразпределение Север". 

Засегнати ще бъдат районите:

- кв. "Здравец-Изток"

- бул. "Липник" 127 (Петрол АД) и 133 (ОДМВР)

- ТП "Берое" - клон КАТ

Електроразпределителното дружество предупреждава гражданите да се съобразят с прекъсването и да вземат необходимите мерки за безопасност.