На 26 декември 2025 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в някои части на Русе поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от "Електроразпределение Север".Засегнати ще бъдат районите:- кв. "Здравец-Изток"- бул. "Липник" 127 (Петрол АД) и 133 (ОДМВР)- ТП "Берое" - клон КАТЕлектроразпределителното дружество предупреждава гражданите да се съобразят с прекъсването и да вземат необходимите мерки за безопасност.