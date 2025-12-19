Ето къде жителите на Русе ще останат без ток днес
Прекъсванията на електрозахранването са планирани за днес, 19 декември.
От 9:00 до 14:00 часа без ток ще бъдат абонати в Източната промишлена зона на Русе, включително ул. "Арчар" №1, както и обекти на "Ин Инвест" АД, "В и К" и "Трансинпекс".
От 10:00 до 13:00 часа токът ще бъде прекъснат по улиците "Изгрев", "Зорница", "Чародейка" и в местността "Орта билюк", както и в редица фирми и обекти, захранвани от трафопостовете МТП "Чародейка", ТП "Светлина" – м-ст "Конубунар" и МТП "Електра 1". Прекъсването ще засегне и кабелни оператори, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилни оператори в посочените райони.
От 8:30 до 16:30 часа електрозахранването ще бъде прекъснато в районите "Пухлево дере" и "Захарен завод", както и в обекти, захранвани от трафопостовете "Нектар", "Нора", "Дезинфекционна станция" и "Вагоно-ремонтен цех", включително ТЕЦ – Изток 71 и ФЕЦ "Солано".
В същия времеви интервал са възможни смущения в електрозахранването в районите на Мототехника, бул. "Липник" №133 и 135, бул. "България" №288, местностите "Кадишева нива", "Кръста" и "Хаджи Генова чешма", както и по ул. "Христо Македонски" №48 и обектите, захранвани от съответните трафопостове.
От електроразпределителното дружество призовават гражданите и фирмите да планират дейностите си с оглед на предстоящите прекъсвания.
