Ето при кого са наградите от 10-тото Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" в Русе

© Художествена галерия - Русе Международното биенале "Изкуството на миниатюрата“ – Русе откри своето 10 издание вчера вечерта в Художествена галерия – Русе. Организатори са Община Русе, Министерството на културата и Съюзът на българските художници. Церемонията по награждаването се състоя в присъствието на художници от страната и Румъния, и множество почитатели и ценители.



Голямата награда на Биеналето беше присъдена на Ерик Маре от Франция за творбата "Помня“.



Номинираните и наградени автори в петте категории са:



Номинации за живопис: Иван Велчев, Атанас Атанасов, Димитър Братанов, Траяна Панайотова, Манол Панчовски, Марион Гудуин (Южна Африка). Наградата за живопис отиде при Мартина Караиванова.



Номинации за Графика: Хасан Али Алджабари , Йоанна Пальоха (Полша), Мария Хид (Швеция), Педро Пералта ( Уругвай), Джейн Лейн (Финландия). Наградата за графика спечели Светослав Нинов.



Номинации за рисунка: Мартин Ташев, Ирина Вачкова, Деница Тодорова, Румен Дешев Иринеуш Копач и Камил Клоновски (Полша). Наградата за рисунка бе присъдена на Върбан Христов (България/Франция/.



Номинации за скулптура: Галина Станева и Николета Иванова-Стоимирова. Наградата за скулптура получи Иван Тотев.



Номинации за фотография/нови медии: Райна Власковска, Любомир Василев – LAVA. Боряна Йотова, Галина Докова, Мария Ландова, Пенка Илиева – Чория, Бранка Лалич (Сърбия), Ерик Маре (Франция). Наградата за фотография/нови медии отиде при Габриела Кравцова (Словакия).



Наградата на СБХ спечели Коста Дончев, наградата на Художествена галерия – Русе получи Пенка Илиева – Чория.



Бяха присъдени и допълнителни спонсорски награди. Валери Фалка и Марияна Димитрова от "Център за знание“ – Русе към "Еконт Експрес“ ООД обявиха за свой фаворит Иванка Колчакова. Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари“ ЕООД – Русе, отличи графикът Васил Ангелов. УМБАЛ "Медика“ – Русе, в лицето на финансовия директор Гюлшен Мурадова, присъди награда на Кейко Мано (Япония) и Череша Колева. "Модерниста Арт“ избра Петра Димитрова и Недялка Недева. Нейчо Савчев от Галерия "Савчеви“ – Оряхово подари участие в пленер на Николина Енчева и Жанет Левордашка.



В края на вечерта, след гласуване по време на събитието, наградата на публиката спечели Беатрис Балевска.



Екипът на галерията сърдечно благодари на всички участници, приятели и съмишленици, които с любов, вдъхновение и всеотдайност превърнаха Биеналето на миниатюрата в истински празник на изкуството, а изложбата в живо пространство на споделени идеи, емоции и творчество.



Експозицията ще продължи до края на годината, съобщават още от галерията.