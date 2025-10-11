ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Ето при кого са наградите от 10-тото Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" в Русе
Голямата награда на Биеналето беше присъдена на Ерик Маре от Франция за творбата "Помня“.
Номинираните и наградени автори в петте категории са:
Номинации за живопис: Иван Велчев, Атанас Атанасов, Димитър Братанов, Траяна Панайотова, Манол Панчовски, Марион Гудуин (Южна Африка). Наградата за живопис отиде при Мартина Караиванова.
Номинации за Графика: Хасан Али Алджабари , Йоанна Пальоха (Полша), Мария Хид (Швеция), Педро Пералта ( Уругвай), Джейн Лейн (Финландия). Наградата за графика спечели Светослав Нинов.
Номинации за рисунка: Мартин Ташев, Ирина Вачкова, Деница Тодорова, Румен Дешев Иринеуш Копач и Камил Клоновски (Полша). Наградата за рисунка бе присъдена на Върбан Христов (България/Франция/.
Номинации за скулптура: Галина Станева и Николета Иванова-Стоимирова. Наградата за скулптура получи Иван Тотев.
Номинации за фотография/нови медии: Райна Власковска, Любомир Василев – LAVA. Боряна Йотова, Галина Докова, Мария Ландова, Пенка Илиева – Чория, Бранка Лалич (Сърбия), Ерик Маре (Франция). Наградата за фотография/нови медии отиде при Габриела Кравцова (Словакия).
Наградата на СБХ спечели Коста Дончев, наградата на Художествена галерия – Русе получи Пенка Илиева – Чория.
Бяха присъдени и допълнителни спонсорски награди. Валери Фалка и Марияна Димитрова от "Център за знание“ – Русе към "Еконт Експрес“ ООД обявиха за свой фаворит Иванка Колчакова. Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари“ ЕООД – Русе, отличи графикът Васил Ангелов. УМБАЛ "Медика“ – Русе, в лицето на финансовия директор Гюлшен Мурадова, присъди награда на Кейко Мано (Япония) и Череша Колева. "Модерниста Арт“ избра Петра Димитрова и Недялка Недева. Нейчо Савчев от Галерия "Савчеви“ – Оряхово подари участие в пленер на Николина Енчева и Жанет Левордашка.
В края на вечерта, след гласуване по време на събитието, наградата на публиката спечели Беатрис Балевска.
Екипът на галерията сърдечно благодари на всички участници, приятели и съмишленици, които с любов, вдъхновение и всеотдайност превърнаха Биеналето на миниатюрата в истински празник на изкуството, а изложбата в живо пространство на споделени идеи, емоции и творчество.
Експозицията ще продължи до края на годината, съобщават още от галерията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: