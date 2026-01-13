Днес, 13 януари, в периода от 13:00 до 16:00 часа ще бъде временно прекъснато електрозахранването в части от град Мартен поради неотложни ремонтни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от "Електроразпределение Север".Засегнат ще бъде районът на ТП 7, както и следните улици: "Балатон", "България", "Генерал Радецки", "Калето", "Кирил и Методий", "Любен Каравелов", "Райко Даскалов", "Родопи", "Тракия", "Тунджа", "Хаджи Димитър", "Христо Смирненски", "Църковна независимост", "Шипка" и "Юрий Гагарин".Прекъсването ще засегне и кабелни оператори за телевизия и интернет, помпени станции на "Водоснабдяване", възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и базови станции на мобилни оператори, разположени на територията на посочените райони.От електроразпределителното дружество се извиняват за причиненото неудобство и призовават гражданите и бизнеса да планират дейностите си съобразно обявения период на прекъсване.