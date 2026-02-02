Разпространява се фалшива заповед на заместник-кмета на Русе Никола Лазаров се разпространява в социалните мрежи и в училищни вайбър групи.Според нея 3 февруари – вторник – е неучебен и неприсъствен ден за училищата на територията на общината, а учениците се връщат в класните стая в сряда.Община Русе информира, че разпространяваната в социалните мрежи информация за издадена заповед, с която утрешният ден /3.02/ е обявен за неучебен, е невярна.Учебният процес във всички училища на територията на общината ще се провежда по утвърдения график.Община Русе призовава гражданите да се информират от официалните ѝ комуникационни канали. По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел извършване на проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация