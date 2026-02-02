Фалшива заповед "обяви" неучебен ден в Русе
©
Според нея 3 февруари – вторник – е неучебен и неприсъствен ден за училищата на територията на общината, а учениците се връщат в класните стая в сряда.
Община Русе опроверга невярната информация:
Община Русе информира, че разпространяваната в социалните мрежи информация за издадена заповед, с която утрешният ден /3.02/ е обявен за неучебен, е невярна.
Учебният процес във всички училища на територията на общината ще се провежда по утвърдения график.
Община Русе призовава гражданите да се информират от официалните ѝ комуникационни канали. По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел извършване на проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация
