Фатален инцидент: Граничен полицай загина край "Дунав мост 1" в Русе?
По предварителна информация, на кръговото кръстовище преди "Дунав мост 1" е станало пътнотранспортно произшествие. Зад волана на автомобила е бил 53-годишен мъж, който самокатастрофирал в подпорна стена на мостовото съоръжение.
Пострадалият е откаран за преглед в местна болница, но за съжаление е починал по пътя.
Движението по пътя вече е възстановено.
По информация на "Русе Медиа" починалият е бил граничен полицай, пътуващ към работното си място.
