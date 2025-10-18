Сподели close
Фатален инцидент в сутрешните часове в Русе. Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на полицията в града.

По предварителна информация, на кръговото кръстовище преди "Дунав мост 1" е станало пътнотранспортно произшествие. Зад волана на автомобила е бил 53-годишен мъж, който самокатастрофирал в подпорна стена на мостовото съоръжение.

Пострадалият е откаран за преглед в местна болница, но за съжаление е починал по пътя.

Движението по пътя вече е възстановено.

По информация на "Русе Медиа" починалият е бил граничен полицай, пътуващ към работното си място.