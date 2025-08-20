Новини
Фермери и пчелари от Русе вече могат са подават заявления за помощи
Автор: Илиана Пенова 08:33Коментари (0)55
©
До 5 септември фермери, отглеждащи крави и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки и/или пчелни семейства, могат да подават заявления за подпомагане по помощта de minimis за 2025 г., съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той поясни, че подпомагането, което е по силата на Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118, се предоставя с цел преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година. Драганов отбеляза, че заявленията за подпомагане се подават в Областната дирекция на Държавен фонд земеделие /ДФЗ/, намираща се ул. "Борисова: 52. Документите се приемат в отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (OПCMП) по настоящ адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалище на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвено от ДФЗ.

Размерът на помощта за едно животно/пчелно семейство е:

• до 80 лв. за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП);

• до 80 лв. за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК –РП);

• до 80 лв. на крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП);

• до 80 лв. за биволи;

• до 60 лв. за млечни крави (МлК)

• до 60 лв. за говеда в планински райони (Г-пл);

• до 60 лв. за месодайни крави (МеК);

• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП);

• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП);

• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл);

• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);

• до 8 лв. за пчелно семейство.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, регистрирани като такива до 09.06.2025 г., съгласно Наредба № 3 от 1999 г., както и с подадено заявление по реда на Наредба №4 от 30.03.2023 г. за Кампания 2025 и заявени за

подпомагане на животни, по която и да е от интервенциите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Подкрепата се предоставя за установения брой животни, след извършените административни и/или проверки на място, преди налагане на административни санкции и преди проверка за реализация по интервенциите за обвързана подкрепа за Кампания 2024.

Стопаните, отглеждащи пчелни семейства, се подпомагат за допустимия брой пчелни семейства, определени на база предоставена от изпълнителния директор на БАБХ справка, съдържаща броя на наличните пчелни семейства към 31.05.2025 г., след приключилия пролетен профилактичен преглед.

Срокът за изплащане на помощта е до 30.09.2025 г. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване на допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.






