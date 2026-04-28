Ежегодният фестивал на чуждестранните студенти ще се проведе в Русенския университет на 30 април, четвъртък, от 13:00 часа в аула 2.101 на 2-ри корпус.

Пролетта е символ на новото начало, надеждата и младостта. За чуждестранните студенти пролетта е свързана с подготовката и провеждането на ежегодния фестивал.

"Да говорим за красивите неща..." е темата на тазгодишното издание на Фестивала! Вдъхновени от текста на Любо Киров – български поп и рок изпълнител, чуждестранните студенти ще говорят за красивите неща в живота и ще търсят неговия смисъл. С песни и танци ще представят красотата на своите страни в един наистина прекрасен, цветен празник!

Участие ще вземат чуждестранните студенти от Алжир, Кипър, Индия, Молдова, Пакистан, Сирия, Турция, Украйна и българските им колеги от Фолклорен ансамбъл "Хармония“ към Русенския университет.