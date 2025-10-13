Фестивалът "Есенн театрални срещи" в Русе събира големи имена от българската театрална сцена

© Община Русе Ивайло Христов, Камен Донев, Юлиян Вергов, Петър Антонов – това са само част от актьорите, с които публиката ще може да се срещне и разговаря в рамките на фестивала "Есенни театрални срещи“. Тази година събитията ще се проведат от 20 до 26 октомври с подкрепата на Министерство на културата, Община Русе, Национален фонд "Култура“ и Арт театър "Берлин“.



За втора поредна година Русе ще стане притегателен център за любителите на театралното изкуство и литературата с представянето на български и чуждестранни спектакли и вълнуващи срещи с автограф с актьори и писатели. Организаторите са подготвили разнообразна програма, стартираща с ексцентричната комедия на Драматичен театър "Сава Огнянов“ "Последният етаж“ с гост актьор Албена Михова. Със собствени постановки ще гостуват още Народен театър "Иван Вазов“, Театър 199 "Валентин Стойчев“, Драматичен театър Пловдив, "Мало театро“ от Унгария и режисьорът Деян Пройковски от Северна Македония.



Сред акцентите в програмата е авторският спектакъл на Камен Донев "С най-голямо уважение“, получил златно отличие от Международния фестивал за сатира в Габрово тази година. "Заешка дупка“ обещава да отведе зрителите към паралелна вселена, а моноспектакълът на Христо Мутафчиев "Боже мой“ потапя в откровен разговор с усмивка и сълза. Премиерно пред русенската публика ще бъде представена и драматичната комедия "Наполетано – под нивото на очите“ по текст на Яна Борисова, с която ще бъде проведено и ателие по творческо писане с вход свободен.



По традиция публиката ще може да се докосне от близо до своите любимци и отвъд сцената в т.нар. "срещи с автограф“ с писателите Мария Лалева и Александър Секулов, както и поетът Иван Ланджев.