На 2 април, четвъртък, от 18:30 ч. в Голяма зала на Доходно здание ще се състои самостоятелен концерт "В ритъма на вдъхновението“ на Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“ към Общински детски център за култура и изкуство – Русе.Събитието е посветено на предстоящите Великденски празници и отбелязването на 40-годишнината от създаването на ансамбъла.Под ръководството на художествения ръководител Нели Гарвалова и помощник-ръководителите Лъчезара Гарванчева и Ангел Иванов, на сцената ще бъдат представени танци от различни етнографски области на България. Публиката ще има възможност да се наслади на изпълнения като "Пиринска сюита“, "Капанчета“, "Варненчета“, както и на авторски хореографии на Нели Гарвалова – "Родопска сватба“, "Шопска плетеница“, "Арамийски игри“, "Полъх от Влашко“ и други.Всички изпълнения ще бъдат съпроводени от оркестъра на ансамбъла с ръководител Владимир Минчев, съобщиха от Община Русе.В празничния концерт участие ще вземе и група "Песнопойка“ при Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ с преподавател Кристина Димитрова.Билети могат да бъдат закупени на касата на Доходно здание в периода от 30 март до 2 април /включително/, всеки ден от 10 до 17 ч.