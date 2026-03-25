Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче" с празничен концерт
©
Събитието е посветено на предстоящите Великденски празници и отбелязването на 40-годишнината от създаването на ансамбъла.
Под ръководството на художествения ръководител Нели Гарвалова и помощник-ръководителите Лъчезара Гарванчева и Ангел Иванов, на сцената ще бъдат представени танци от различни етнографски области на България. Публиката ще има възможност да се наслади на изпълнения като "Пиринска сюита“, "Капанчета“, "Варненчета“, както и на авторски хореографии на Нели Гарвалова – "Родопска сватба“, "Шопска плетеница“, "Арамийски игри“, "Полъх от Влашко“ и други.
Всички изпълнения ще бъдат съпроводени от оркестъра на ансамбъла с ръководител Владимир Минчев, съобщиха от Община Русе.
В празничния концерт участие ще вземе и група "Песнопойка“ при Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ с преподавател Кристина Димитрова.
Билети могат да бъдат закупени на касата на Доходно здание в периода от 30 март до 2 април /включително/, всеки ден от 10 до 17 ч.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ВСС отказа да изслуша съдия Ивайло Иванов за оказания натиск
20:18 / 24.03.2026
Община Русе организира Дни на отворените врати в детските градини...
16:50 / 24.03.2026
Арх. Александър Тоджаров за интермодалния терминал в Русе: Това е...
15:50 / 24.03.2026
Областният управител на Русе Орлин Пенков: Предприемаме решителни...
13:52 / 24.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.