Фондация "Русе - град на свободния дух" набира проектни предложения за 2026 година
- подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе;
- организиране и подкрепа на местни инициативи.
Чрез фонд "Лицата на Русе", Фондацията подава ръка на талантливи русенци, изявяващи се в областите култура, изкуство, образование, наука и нови технологии, спорт, които достойно представят града ни у нас и пред света. Приемът на заявления за подпомагане е целогодишен и не е обвързан със срок. Кандидатурите се одобряват съобразно условията на Правила за подпомагане чрез дарение или грант и награждаване на лица с изявени дарби от Община Русе и наличните средства във фонда.
Чрез фонд "Местни инициативи", Фондацията ще продължи да подкрепя и организира мащабни иновативни събития. В тази връзка, преди формиране на програмата за 2026 година, екипът на Фондация "Русе – град на свободния дух“ иска да направи проучване за нагласите и очакванията на широката общественост. Затова в срок от 11 декември 2025 г. до 31 януари 2026 г. е в ход кампанията за набиране на проектни идеи, които могат да бъдат в следните направления:
- мащабни и иновативни събития;
- култура и изкуство;
- масов спорт;
- образование, наука и нови технологии.
Очакваме вашите предложение на хартиен носител в офиса на Фондацията на адрес ул. "Княжевска" номер 15 или на е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com. Проектните предложения могат да бъдат разписани в свободна форма или чрез попълване на формуляра Искане за финансиране на местни инициативи - http://free-spirit-city.eu/finansirane.
Отговор на всички въпроси, свързани с настоящата кампания за набиране на проектни идеи, може да получите на е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от Управителния съвет на фондацията, а на събеседване относно реализацията им ще бъдат поканени авторите на най-добрите от тях. Припомняме, че проектните идеи ще бъдат реализирани при осигурено финансиране.
