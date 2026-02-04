Петото издание на форума за кариерно ориентиране "А сега накъде?" ще се проведе на 7 февруари, събота, от 10 часа в Доходното здание.Събитието се организира на всеки две години от Младежкия парламент с подкрепата на Общинския младежки дом, ОП "Русе Арт" и Община Русе. Тази година то ще бъде открито от заместник-министъра на младежта и спорта Петър Младенов.То е насочено към ученици от 9. до 12. клас, както и към всички, които търсят своята професионална посока и следват концепцията за учене през целия живот, независимо от възрастта си. Форумът има за цел да подпомогне младите хора в избора на професия и университет чрез директни срещи с университети, професионалисти и кариерни консултанти.Проявата включва образователно експо, в което ще участват 22 университета от цялата страна. Представители на висши учебни заведения ще бъдат разположени във фоайетата на Доходното здание, където ще представят своите специалности, условия за кандидатстване и възможности за развитие.Паралелно с експото от 10 до 15 часа на сцената на Доходното здание ще се провеждат подкасти на живо с участието на 16 специалисти от различни професионални сфери. Форматът е възможност за младежите да задават въпроси в реално време и да получат честни и практични отговори за професионалния път, предизвикателствата и възможностите за реализация.Специалистите са разпределени в тематични панели, сред коитообразование и посока, медицина и здраве, дентална медицина и фармация, бизнес и икономика, право и сигурност, аграрни науки, медии и общество, технологии, изкуство и творчество.По време на форума посетителите ще имат възможност да се срещнат и с професионални кариерни консултанти, както и с организации, предлагащи подкрепа при кандидатстване, подготовка на документи и езикови сертификати за обучение в България и чужбина.Акцент в тазгодишното издание е и възможността за реални стажове, предоставени от част от поканените специалисти, като младежите ще получат информация за условията и начина на кандидатстване на място.В предстоящото изложение ще се включат представители на университети от различни градове на България, сред които: Американски университет в България – Благоевград, Нов български университет – София, Висше училище по мениджмънт – Варна, Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ – София, Национална художествена академия – София, Национална спортна академия "Васил Левски“ – София, Медицински университет – Плевен, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (филиали Велико Търново и Шумен), Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“ – Варна, Технически университет – Варна, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски“ – Шумен, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет "Ангел Кънчев“ – Русе, Висше строително училище "Любен Каравелов“ – София, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков“ – София, Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски“ – Долна Митрополия и Национален военен университет "Васил Левски“ – Велико Търново.Участниците включват: Евин Ибишева – учител, Д-р Румина Минчева – лекар, Д-р Ванина Басарболиева – дентален лекар, Мери-Ан Савова – фармацевт, Георги Светломиров – маркетинг и реклама, Красимир Кехайов – финанси, Никола Илчев – бизнес и предприемачество, Мирослав Маринов – прокурор, Полк. Васил Петров – военно обучение, Тодор Станчев – агроном, Галина Георгиева и Дидо Илиев – журналисти, Ема Йорданова – художник, Ивайло Ненов – режисура и актьорско майсторство.