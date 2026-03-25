Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализираха дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с незаконно търсене и трафик на културно-исторически ценности с цел имотна облага. Арестувани са петима. Иззети са 2000 монети и 58 предмета с белези на културно-исторически ценностиРазследването се води за престъпления по чл. 321, ал. 6, във връзка с чл. 277а и чл. 278а от Наказателния кодекс.Специализираната полицейска операция е проведена едновременно на територията на областите Русе, Разград и Търговище. Под надзора на Окръжна прокуратура – Русе е образувано досъдебно производство.В хода на действията са извършени претърсвания на 17 адреса и превозни средства. Освен голямото количество монети и артефакти, органите на реда са открили и иззели 11 металдетектора, 13 000 евро в брой, както и мобилни устройства.Петимата задържани са оставени в ареста за срок до 24 часа по Закона за МВР. Разпитани са свидетели по случая.Очаква се наблюдаващият прокурор да повдигне обвинения на задържаните и да определи мерки за неотклонение.