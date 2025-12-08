ГПУ-Русе задържа участници в телефонна измама, изетти са над 20 000 лева
При извършване на полицейската проверка поведението на шофьора породило съмнение у граничния полицай, че се касае за профил на участник в телефонни измами.
Направен е оглед на пренасяния личен багаж. Служителят наредил да бъде отворено отделението за съхранение в дясната част на таблото и там била открита голяма сума пари. При проведеното разследване водачът заявил, че получил указание по телефона да посети адрес в град Дряново, където възрастна жена му е предала найлонова чанта с пари. Те трябвало да предадени на лице в Гюргево.
Осъществен е контакт с РУ-Дряново, където до този момент не е бил постъпвал сигнал за измама. На посочения адрес е изпратен патрул и станало ясно, че 81-годишна жена е предала на непознат голяма сума пари.
Колата и установените парични средства - 20 834 лева - са иззети с протокол. Двамата мъже са задържани със заповеди за полицейско задържане. По случая е регистриран заявителски материал по описа на Гранично полицейско управление – Русе.
