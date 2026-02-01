Художествена галерия – Русе отправя напомняне към професионалните художници от цялата страна: остават броени седмици до крайния срок за участие в изложбата-конкурс 2026.Темата "Д И С О Н А Н С И“ дава широк творчески хоризонт – от личните вътрешни напрежения до социалните сблъсъци на нашето време.Всеки автор над 18 години може да изпрати или донесе своите произведения до 24 февруари 2026 г. в Художествена галерия – Русе, ул. "Борисова“ 39.Жури от СБХ – София, Община Русе и галерията ще отличи трима участници, чиито произведения ще станат част от музейната колекция.Голямото откриване и награждаване ще се състоят на 14 март 2026 г. от 18.00 ч.Информация и документи: ruseartgallery.bg | ruseartgallery@abv.bg | 082/82 17 35