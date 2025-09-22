Газова бутилка гръмна в блок в Русе, пострадал е възрастен мъж

© Русе Медиа Взрив на газова бутилка е разтърсил около 11 часа днес блок "Вида“ в кв.“Възраждане“ в Русе. Инцидентът е станал в апартамент на осмия етаж, където живее възрастно семейство.



Бутилката, която не е била пълна, се е намирала на балкона на кухнята. При взрива са пострадали прозорци и са се разлетели стъкла наоколо.



Възникнал е и пожар, при който са пламнали пластмасови столове в близост до газовата бутилка.







За късмет в този момент е дошъл синът на възрастната двойка, който е успял да реагира и да потуши пламъците.



На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, пише "Русе Медиа". Възрастният мъж, който по думите на домоуправителя е на около 90 години, е откаран в болница с леко опърляне по тялото, без опасност за живота.