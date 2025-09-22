ЗАРЕЖДАНЕ...
|Газова бутилка гръмна в блок в Русе, пострадал е възрастен мъж
Бутилката, която не е била пълна, се е намирала на балкона на кухнята. При взрива са пострадали прозорци и са се разлетели стъкла наоколо.
Възникнал е и пожар, при който са пламнали пластмасови столове в близост до газовата бутилка.
За късмет в този момент е дошъл синът на възрастната двойка, който е успял да реагира и да потуши пламъците.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, пише "Русе Медиа". Възрастният мъж, който по думите на домоуправителя е на около 90 години, е откаран в болница с леко опърляне по тялото, без опасност за живота.
