Германски хирург ще преглежда пациенти в Русе
Консултациите ще се проведат във вторник, 27 януари, и са насочени към пациенти със заболявания на стомаха, червата, черния дроб, жлъчката, панкреаса, хернии, както и следоперативни усложнения. За тях е необходимо предварително записване на телефоните 082 830 230 и 0876 830 230, в работни дни от 8:00 до 18:00 часа.
Пациентите, които разполагат с поставена диагноза, образни и лабораторни изследвания, е препоръчително да ги носят със себе си.
Д-р Бернхард Хюгел е ръководител на Отделението по обща, висцерална и съдова хирургия в Клиниката Ортенау в Офенбург, Германия. Неговите визити в УМБАЛ "МЕДИКА“ дават възможност на пациенти от Русе и Северна България да получат достъп до високоспециализирани медицински услуги на европейско ниво.
