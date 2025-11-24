Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов“ – Русе направи важна крачка към модернизация на своята учебна база. С финансовата подкрепа на Енерго-про училището реализира проект за обновяване на двете основни работилници по електротехника, в които учениците се обучават и практикуват, съобщиха от Енерго-про.Изградените през далечната 1974 г. работилници дълги години служат вярно на поколения ученици. Първоначално оборудвани с техника от Радиополитехникума в Санкт Петербург, те обучават кадри за специалностите "Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, "Електрически мрежи и централи“ и "Електрически машини“. Но с времето апаратурата натрупва амортизации и вече не отговаря на съвременните стандарти за безопасност и обучение.С помощта на дарението в работилниците е извършено цялостно осъвременяване на практическата база. Закупени са безопасни ръчни и електрически инструменти, както и ново оборудване за всички 26 работни места. Монтирани са модерни електрически табла с автоматични прекъсвачи, а старите стопяеми предпазители в управленските табла са подменени с надеждни автоматични устройства. Това значително повишава безопасността и ефективността при работа, осигурявайки на учениците актуална и професионална среда за обучение.Модернизацията на учебните работилници представлява важна стъпка към повишаване на качеството на професионалното образование в ПГЕЕ "Апостол Арнаудов“. Благодарение на подкрепата, учениците вече имат достъп до съвременна техника и по-безопасни условия за практическо обучение — предпоставка за успешна подготовка за реалната работна среда в сектор Енергетика.