Глоба от 700 лева за мъж, обиждал полицай пред нощен клуб в Русе
Инцидентът се е разиграл на 27 юни 2025 година. По това време пред едно от нощните заведения в Русе се е провеждала специализирана операция за контрол. В акцията са участвали представители на няколко институции – Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Русе, Дирекция "Инспекция по труда“, Областната дирекция на МВР и Община Русе, пише Dunavmost.
По време на инспекцията Г. започнал да се държи агресивно и да нарушава грубо обществения ред пред погледите на клиентите на заведението и служебните лица.
Според съдебните документи мъжът е отправил поредица от обидни и нецензурни реплики към полицейски служител от ОДМВР – Русе. Той крещял на всеослушание думи като "бухал“ и "цървул“, придружени с вулгарни изрази по адрес на близките на униформения.
Освен обидите, нарушителят демонстрирал арогантно поведение и заплашил служителя на реда, използвайки служебното си положение или връзки.
"Какво ще ми направиш, прибирай си значката и се махай. Ей сега ще се обадя на шефа на този цървул", крещял агресивният мъж по време на проверката.
Обвиняемият, който е с чисто съдебно минало (неосъждан и реабилитиран), е признат за виновен за престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. С одобреното споразумение той се освобождава от наказателна отговорност, като му се налага административно наказание "глоба“ в размер на 700 лева.
Решението на съда потвърждава нетърпимостта на институциите към проявите на неуважение и агресия спрямо органите на реда, особено по време на изпълнение на служебните им задължения.
