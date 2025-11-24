Глобиха русенец с 2000 лева за фалшиви договори за продажба на коли на румънци
©
Според информацията от съда, обвиняемият с инициали И. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс. Деянието е квалифицирано като продължавано престъпление, извършено в периода от 29 януари до 11 март 2020 година.
В рамките на по-малко от два месеца мъжът е съставил самостоятелно шест неистински частни документа – договори за покупко-продажба на моторни превозни средства (МПС). Във всички шест случая като купувачи по договорите са фигурирали граждани на Румъния, предаде Dunavmost.
Целта на документите е била да се удостовери невярно обстоятелство – че е извършена реална сделка за прехвърляне на собствеността на автомобилите. Обвиняемият е използвал тези документи пред съответните институции, за да докаже съществуването на правоотношения, които реално не са се състояли по описания начин.
Съдебното решение
Съдебният състав е взел предвид чистото съдебно минало на обвиняемия и факта, че той е трудово ангажиран. На база на тези смекчаващи вината обстоятелства и законовите разпоредби на чл. 78а от Наказателния кодекс, съдът е преценил, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати чрез налагане на административна санкция – глоба.
Решението на Районен съд – Русе е окончателно, след като споразумението е било официално утвърдено от магистратите.
