Районен съд – Русе наложи глоба от 2000 лева на мъж, съставил серия от неистински документи за продажба на автомобили. Магистратите одобриха споразумението между Районната прокуратура и защитата на обвиняемия, с което той се освобождава от наказателна отговорност и му се налага административно наказание.Според информацията от съда, обвиняемият с инициали И. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс. Деянието е квалифицирано като продължавано престъпление, извършено в периода от 29 януари до 11 март 2020 година.В рамките на по-малко от два месеца мъжът е съставил самостоятелно шест неистински частни документа – договори за покупко-продажба на моторни превозни средства (МПС). Във всички шест случая като купувачи по договорите са фигурирали граждани на Румъния, предаде Dunavmost.Целта на документите е била да се удостовери невярно обстоятелство – че е извършена реална сделка за прехвърляне на собствеността на автомобилите. Обвиняемият е използвал тези документи пред съответните институции, за да докаже съществуването на правоотношения, които реално не са се състояли по описания начин.Съдебното решениеСъдебният състав е взел предвид чистото съдебно минало на обвиняемия и факта, че той е трудово ангажиран. На база на тези смекчаващи вината обстоятелства и законовите разпоредби на чл. 78а от Наказателния кодекс, съдът е преценил, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати чрез налагане на административна санкция – глоба.Решението на Районен съд – Русе е окончателно, след като споразумението е било официално утвърдено от магистратите.