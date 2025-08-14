Големи промени в Русе, ето какви са

© Променят маршрута на автобус № 20 и затваря временно две кръстовища в Русе



Предстоят временни ограничения в движението в два ключови участъка на Русе заради изпълнението на дейности, насочени към повишаване безопасността на пешеходците. В рамките на проекта "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе“ ще се извършват строително-монтажни работи, които налагат забрана за преминаване на моторни превозни средства.



От 18 август (понеделник) до 16 септември (вторник) ще бъдат напълно затворени за движение кръстовището на ул. "Хан Аспарух“ с ул. "Д-р Петър Берон“ /в района на ОУ "Иван Вазов“/ и кръстовището на ул. "Котовск“ с ул. "Измаил“ /в района на СУПНЕ "Фридрих Шилер“/.



В резултат на ограниченията, автобусна линия № 20 с направление "Обръщало – пл. "Прага“ – север – "Сент Уан“ ще се движи по променен маршрут за целия период на строителните дейности. Между спирките "Обръщало – пл. "Прага“ – север“ и "Подстанция – север“ автобусите ще преминават по ул. "Рига“, ул. "Братислава“ и бул. "Липник“, като ще спират и на спирка "Мол Русе“.



Община Русе призовава гражданите да се движат с повишено внимание в засегнатите райони и да спазват въведената временна организация на движение.