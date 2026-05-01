Повече от 400 доброволци от Русе се включиха във велопохода до Гюргево, посветен на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание. Инициативата успешно съчета спортната активност с почитта към българската историческа памет.

Събитието бе организирано със съвместните усилия на: Народно читалище "Гоце Делчев – 2009“, Сдружение "Вело Русе“, Клуб "Воеводи“.

Сред участниците бе и заместник-кметът Никола Лазаров, който преди старта, заедно с общинските съветници Искрен Веселинов и Иво Пазарджиев, поднесе цветя пред Вечния огън в Пантеона на възрожденците. По думите му маршрутът на похода символично свързва миналото с настоящето. "Пресичайки Дунав, следваме пътя на онези достойни българи, които в Гюргево подготвяха свободата ни, а на родния бряг дадоха живота си за нея. Община Русе ще продължи да подкрепя инициативи, които съчетават спорт, култура и историческа памет и вдъхновяват младите поколения“, заяви Лазаров.

Под наслова "Помни героите“ участниците изминаха маршрута от Пантеона на възрожденците в Русе, по бул. "Съединение“ и бул. "Тутракан“, през Дунав мост до Гюргево. Там те поднесоха венци и цветя пред паметните места, свързани с революционната емиграция – плочата на Гюргевския революционен комитет, взел решението за организиране на Априлското въстание, и мястото на пристанището, откъдето Христо Ботев и неговата чета се качват на кораба "Радецки“. От името на Община Русе заместник-кметът също отдаде почит пред двата исторически обекта.

Велопоходът събра участници от всички възрасти – от 86-годишния Петър Симеонов от Николово до 4-годишния Мишо Любенов. Сред най-малките бяха и 5-годишните Искрен, който измина маршрута със собствен велосипед, и Виктория, включила се заедно със своя баща.

Всички участници получиха възпоменателни тениски с надписи "Помни героите“ и "150 години Априлско въстание“.