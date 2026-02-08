Голям пожар избухна днес в Русе в района на паметника на русофилите. Горели са гуми в частен имот, използван като автобаза, пише БНТ.По първоначална информация вероятната причина за инцидента е късо съединение.Собственикът на имота е получил леки изгаряния по ръцете, след като се е опитал да потуши огъня с пожарогасител. На място са изпратени четири екипа на пожарната, които бързо са овладели пламъците.Пострадалият е откаран в спешното отделение за медицинска помощ.