Голям пожар в Русе, има пострадал
© БНТ
По първоначална информация вероятната причина за инцидента е късо съединение.
Собственикът на имота е получил леки изгаряния по ръцете, след като се е опитал да потуши огъня с пожарогасител. На място са изпратени четири екипа на пожарната, които бързо са овладели пламъците.
Пострадалият е откаран в спешното отделение за медицинска помощ.
Още от категорията
/
Пътна полиция - Русе започва прием на заявления за регистрационни номера по избор за серия МВ от 4501 до 5000
06.02
Областната администрация продължава да наблюдава ивицата на река Дунав, засега няма теч на нефтопродукти
05.02
Драгомир Драганов: Наблюдаваме река Дунав и на този етап няма опасност от замърсяване от потъналата баржа край Гюргево
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кариерен форум с иновативен и динамичен формат събра днес русенск...
15:18 / 07.02.2026
Русе - една от областите с най-нисък брой получатели на пенсия за...
08:52 / 07.02.2026
Развяха знамето на Русе на Южния полюс
20:22 / 06.02.2026
Пенчо Милков: Дезинформацията стана твърде шумна, затова ще говор...
18:39 / 06.02.2026
Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" стартир...
12:49 / 06.02.2026
Конкурсът за млад театрален режисьор "Слави Шкаров"" се завръща с...
12:34 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.