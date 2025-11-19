Голяма фирма напуска България, стотици хора в Русе ще останат без работа
Компанията, която дълги години беше сред ключовите работодатели в региона, вече е уведомила служителите си, че след Нова година ще бъдат съкратени.
Засегнати са близо 400 души.
"БТБ-България“, основана през 1998 г. от Ахим Байерл, е сред най-мащабните предприятия в сектора. Фирмата произвеждаше за международни модни марки и развиваше собствена линия облекла.
Решението за напускане идва на фона на сериозни затруднения в целия шивашки сектор.
Секторът, който традиционно разчита на поръчки от европейски марки, е подложен на силен натиск заради глобалната конкуренция и възхода на ултраевтините платформи Shein и Temu.
В същото време растящите разходи за труд, енергия и суровини допълнително подкопават конкурентоспособността на българските производители.
Русе е един от историческите центрове на текстилната индустрия в България. Затварянето на "БТБ-България“ е поредният тежък удар за местния бизнес след вече закрити фабрики през последните години.
Случаят е част от обща европейска тенденция: традиционната шивашка индустрия се трансформира под натиск от бързата мода и евтиния внос.
През 2025 г. Европейската комисия засили контрола върху Shein и Temu заради съмнения за нелоялна конкуренция, липса на прозрачност и масов внос на нискокачествени изделия.
Физическата експанзия на Shein в Европа – включително откриването на първия постоянен магазин в Париж през ноември – предизвика протести на местни търговци и политици.
All Bundy
преди 30 мин.
Вдигайте осигуровките още! Те в София си мислят,че София е България ама тези 500 работнички в Русе нямат друга алтернатива, защото всичко е набутано в София и сега вместо повече осигуровки от Русе ще получат 500 души със съкращение от Бюрото по труда. Супер резултативни мерки!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.