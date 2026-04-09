В битката за по-чиста околна среда "Топлофикация Русе" спира изпращането на хартиени фактури от 1 юли 2026 г.

Всички фактури ще бъдат достъпни на интернет страницата на дружеството -https://www.toplo-ruse.com/, в личен профил на всеки клиент за период до 10 години. Те отговарят изцяло на действащите нормативни изисквания и имат тази юридическа стойност като хартиените документи.

Преминаването към електронно фактуриране ще осигури:

- по-бърз и постоянен достъп до документите,

- намаляване на административните разходи,

- ограничаване на използването на хартия и по-добра грижа за околната среда.

В случай, че желаете да продължите да получавате хартиени фактури, можете да заявите това чрез отбелязване в личния си профил на интернет страницата на дружеството или чрез подаване на писмено заявление в офиса на адрес: гр. Русе, ул. "Боримечка“ № 43.