За голямо задръстване на "Дунав мост", съобщават пътуващи. 

Шофьорите споделят, че за над 5 часа са изминали изключително малко разстояние. 

Причината за задръстването все още не е известна.