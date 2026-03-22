Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Гонка завърши с катастрофа в Русе, съобщават шофьори във Facebook групата "Катастрофи в България".

Инцидентът е станал тази сутрин. Гонката е започнала по ул.“Плиска“, а ПТП-то е станало на бул.“Тутракан“. На кадрите се вижда, че лекият автомобил се е качил на бордюра на кръстовището. 

Нанасени са само материални щети. Няма данни за пострадали.

Шофирайте внимателно!