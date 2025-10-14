ЗАРЕЖДАНЕ...
Горящ хладилник вдигна накрак пожарната в Сливо поле
Огнеборците са се връщали от занятие, когато са забелязали гъст черен дим от въпросната поляна и отивайки на място са видели там да гори изхвърлен хладилник и сухи треви около него.
Благодарение на бързата намеса пожарът е потушен, без пострадали и без нанесени щети на сгради или друго имущество, съобщи полицията.
