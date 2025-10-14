За изминалото денонощие в РДПБЗН – Русе е регистрирано 1 произшествие. Вчера сутринта, за времето от 10:50 до 11:15 ч., служители и техника от РСПБЗН в гр. Сливо поле са гасили запалване в хладилник и сухи треви на поляна в района на ул. "Хан Кубрат“ в града.Огнеборците са се връщали от занятие, когато са забелязали гъст черен дим от въпросната поляна и отивайки на място са видели там да гори изхвърлен хладилник и сухи треви около него.Благодарение на бързата намеса пожарът е потушен, без пострадали и без нанесени щети на сгради или друго имущество, съобщи полицията.