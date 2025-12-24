Градският часовник в Русе запя коледна песен
© Областна администрация - Русе
Инициативата е част от съвместните дейности на русенеца Александър Първанов, който от години се грижи безвъзмездно за часовника и областния управител Драгомир Драганов. "Нека тази инициатива ни напомня, че най-красивите моменти не се измерват с минути и часове, а с доброта, надежда и споделена радост.
В навечерието на Рождество Христово тази мелодия ще оглася центъра на нашия град и ще ни приканва да забавим крачка, да се усмихнем един на друг и да си спомним най-важното – че сме заедно“, сподели Александър Първанов. От своя страна Драганов апелира всеки тон да ни напомня за топлината на дома, за силата на човешката съпричастност и за вярата, че доброто винаги намира път. "В забързаното ни ежедневие тази мелодия е преди всичко покана да се спрем за миг, да си пожелаем добро и да повярваме, че бъдещето ще бъде по-светло и по-добро. Нека градският часовник не само отброява минутите, а ни напомня за най-ценните мигове – тези, в които сме заедно“, сподели още Драганов и благодари за идеята и нейното реализиране на Александър Първанов.
Градският часовник се намира върху сградата на първата частна банка в България – акционерното дружество "Гирдап" и е на повече от 120 години. Той е сред емблемите на крайдунавския град. Близо десетилетие русенецът Александър Първанов се грижи безвъзмездно устройството да отмерва точно времето. Преди три години Областната администрация финансира ремонта на уникалния “Bernhard Zachariä", произведен в Лайпциг. Припомняме, че той бе извършен от известния русенски майстор-часовникар Бохос Саркисян.
Още по темата
/
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
18:37
Молитва за Бъдни вечер
18:37
Българи: Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата
16:23
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
14:24
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
12:08
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна
11:54
Още от категорията
/
Безплатно паркиране за празниците в Русе, плащане в брой само в лева до края на януари 2026 г.
22.12
"Общински Транспорт Русе" информира за промени при плащанията във връзка с въвеждането на еврото
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Игнатов: Язовир "Николово" се управлява под постоянен експ...
19:34 / 23.12.2025
Какво свърши общината през 2025?
17:44 / 23.12.2025
Община Русе с безплатен градски транспорт в новогодишната нощ ...
16:44 / 23.12.2025
Кметът Пенчо Милков и коледарите благословиха Русе за здрава и ус...
15:48 / 23.12.2025
Тийнейджъри откраднаха БМВ в квартал "Родина" в Русе
15:02 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.