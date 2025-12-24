Емблематичната песен "Дядо Коледа пристига в града“ /"Santa Claus is coming to town"/ звучи от градския часовник в Русе по случай настъпващите празници. Гонгът на часовника ще се чува на всеки кръгъл час по време на коледните и новогодишните празници с музиката на една от най-обичаните от десетилетия коледни песни. Автор на песента е Джон Фредерик Куутс, а нейният оригинален запис е от 1934 година. Песента е тотален хит и придобива най-голяма известност покрай едноименния филм с Фред Астер от 1970 година.Инициативата е част от съвместните дейности на русенеца Александър Първанов, който от години се грижи безвъзмездно за часовника и областния управител Драгомир Драганов. "Нека тази инициатива ни напомня, че най-красивите моменти не се измерват с минути и часове, а с доброта, надежда и споделена радост.В навечерието на Рождество Христово тази мелодия ще оглася центъра на нашия град и ще ни приканва да забавим крачка, да се усмихнем един на друг и да си спомним най-важното – че сме заедно“, сподели Александър Първанов. От своя страна Драганов апелира всеки тон да ни напомня за топлината на дома, за силата на човешката съпричастност и за вярата, че доброто винаги намира път. "В забързаното ни ежедневие тази мелодия е преди всичко покана да се спрем за миг, да си пожелаем добро и да повярваме, че бъдещето ще бъде по-светло и по-добро. Нека градският часовник не само отброява минутите, а ни напомня за най-ценните мигове – тези, в които сме заедно“, сподели още Драганов и благодари за идеята и нейното реализиране на Александър Първанов.Градският часовник се намира върху сградата на първата частна банка в България – акционерното дружество "Гирдап" и е на повече от 120 години. Той е сред емблемите на крайдунавския град. Близо десетилетие русенецът Александър Първанов се грижи безвъзмездно устройството да отмерва точно времето. Преди три години Областната администрация финансира ремонта на уникалния “Bernhard Zachariä", произведен в Лайпциг. Припомняме, че той бе извършен от известния русенски майстор-часовникар Бохос Саркисян.