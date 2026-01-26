Градският транспорт в Русе с нови цени на билетите от 1 февруари
© Община Русе
Новата ценова политика е изцяло съобразена със Закона за въвеждане на еврото в България, съобщават от Община Русе. Вместо директно превалутиране, цените на превозните документи имат леко намаление, за да се гарантира бързо и удобно обслужване, без това да натоварва бюджета на гражданите.
Новите цени на билетите са:
- Билет за еднократно пътуване – 0,75 € (1,47 лв.)
Безплатни карти за цяла градска мрежа се издават на:
- Деца до 14 години;
- Ветерани от войните;
- Военноинвалиди и военнопострадали;
- Служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения според разпоредбите на съответните закони.
Екипът на "Общински транспорт Русе" подчертава, че абонаментните карти осигуряват предвидимост и удобство за редовните пътници, като тримесечната карта за цялата градска мрежа предлага неограничени пътувания по всички маршрути, комбиниране на автобусни и тролейбусни линии и по-ниска цена на пътуване за редовно ползване.
От 1 февруари плащанията за превозни документи ще се извършват само в евро. Билети и абонаментни карти с новата тарифа ще могат да се закупуват след тази дата. Водачите на превозните средства, както и служителите на касовия и картовия център, няма да приемат плащания в български левове. Пътниците се призовават да се подготвят предварително, за да се избегнат забавяния при обслужването.
Паралелно с промените в тарифите, дружеството работи по внедряването на модерна система за таксуване с безконтактни плащания, мобилно приложение за електронни билети и планиране на маршрути в реално време. За реализацията на проекта се проучват възможности за външно финансиране, за да не се натоварва допълнително бюджетът на гражданите.
Повече информация за цените на картите, вижте в галерията.
Още по темата
/
Бизнесмен: Ако един човек плати с 200 евро, това може да блокира касата и да забави обслужването на още 5-6 души. В много държави също не се приемат лесно
09:58
КЗП за двойното обозначаване: Нарушение е когато едната сума е удебелена, в друг цвят е или е с по-дребен шрифт
25.01
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
22.01
Още от категорията
/
Кметът на Ценово д-р Петър Петров стана единственият кмет от Русенско с медал от министъра на отбраната Атанас Запрянов
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Трима са пострадалите при тежката катастрофа на пътя Русе - Черве...
18:45 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.