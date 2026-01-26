Считано от 1 февруари 2026 г. влизат в сила нови цени на превозните документи за пътуване по линиите на "Общински транспорт Русе" ЕАД. Основната цел на промяната е да се улесни пътуването на гражданите, да се намали времето за обработка на плащанията в брой и да се оптимизира работата с монети при закупуване на билет директно от шофьора.Новата ценова политика е изцяло съобразена със Закона за въвеждане на еврото в България, съобщават от Община Русе. Вместо директно превалутиране, цените на превозните документи имат леко намаление, за да се гарантира бързо и удобно обслужване, без това да натоварва бюджета на гражданите.- Билет за еднократно пътуване – 0,75 € (1,47 лв.)- Деца до 14 години;- Ветерани от войните;- Военноинвалиди и военнопострадали;- Служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения според разпоредбите на съответните закони.Екипът на "Общински транспорт Русе" подчертава, че абонаментните карти осигуряват предвидимост и удобство за редовните пътници, като тримесечната карта за цялата градска мрежа предлага неограничени пътувания по всички маршрути, комбиниране на автобусни и тролейбусни линии и по-ниска цена на пътуване за редовно ползване.От 1 февруари плащанията за превозни документи ще се извършват само в евро. Билети и абонаментни карти с новата тарифа ще могат да се закупуват след тази дата. Водачите на превозните средства, както и служителите на касовия и картовия център, няма да приемат плащания в български левове. Пътниците се призовават да се подготвят предварително, за да се избегнат забавяния при обслужването.Паралелно с промените в тарифите, дружеството работи по внедряването на модерна система за таксуване с безконтактни плащания, мобилно приложение за електронни билети и планиране на маршрути в реално време. За реализацията на проекта се проучват възможности за външно финансиране, за да не се натоварва допълнително бюджетът на гражданите.