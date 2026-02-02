Сподели close
Лошата пътна обстановка в Русе наложи промяна в движението на градския транспорт тази сутрин. Единствено линия №16 се движи с частично изменен маршрут поради невъзможност да обслужи района на "Петролна база", съобщиха от "Градска мобилност Русе". 

Всички останали линии на градския транспорт се движат по график към 06:30 часа, въпреки обилния снеговалеж и ниските температури, които в ранните часове паднаха до минус 7 градуса.

Временното ограничение за автобус №16 оставя без превоз работещите в района на спирка "Петролна база". От общинското дружество уточняват, че усложнената зимна обстановка в този конкретен участък не позволява безопасното преминаване на превозните средства.

Припомняме, че продължава работата по снегопочистването след интензивните снеговалежи в града. 