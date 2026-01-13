Гранична полиция задържа двама участници в телефонни измами с хиляди левове и евро
По време на проверката граничните полицаи се усъмнили в поведението на 39-годишен мъж от София, който бил във видимо нетрезво състояние. В хода на разследването мъжът признал, че е взел плик с документи и пари от 79-годишна столичанка, след като бил нает чрез обява във Фейсбук като куриер за еднократно плащане от 350 евро. Парите - 4800 лева и 350 евро - били предадени на възрастната жена по схемата "съдействие при телефонна измама".
Участникът в измамата е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 209 от Наказателния кодекс. След доклад в Софийска районна прокуратура му е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" до 72 часа. Разследването продължава.
В същата смяна на 10 януари граничните полицаи задържали и друг участник в телефонна измама. При проверка на таксиметров автомобил, пътуващ за Гюргево, те открили 43-годишен мъж с найлонов плик, съдържащ 23 000 евро и 550 лева. Мъжът признал, че е получил указания по телефона да пренесе парите от южен български град до Румъния. Участникът и парите са задържани, работата по случая продължава.
