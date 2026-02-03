Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".В резултат на взаимодействие между служители от Главна дирекция "Гранична полиция", Главна дирекция "Национална полиция", колегите им от ОДМВР-Пазарджик и РУ-Пещера бяха задържани двама мъже за участие в телефонна измама на възрастна пенсионерка. "Дуото" играело роля на "мулета", които имали за задача да изнесат парите зад граница. Действията по разследването са проведени под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.В първия ден на февруари в района на Дунав мост екип на Гранично полицейско управление - Русе предприел проверка на лек автомобил по принципа "анализ на риска". Граничните полицаи установили, че в леката кола пътуват 39-годишен мъж от Велинград и негов 30-годишен съгражданин. Двамата имали съмнително поведение и това още повече привлякло вниманието на органите на реда.След проведени няколкочасови беседи велинградчаните признали, че искат да пресекат границата, носейки парична сума, която взели от възрастна жена в град Пещера. За случая незабавно били уведомени служители от сектор "Измами" в ГДНП, Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Пещера.В хода на разследването станало ясно, че телефонни измамници се обадили на домашния телефон на 80-годишна жена от Пещера. Мъжки глас се представил за лекар и въвел в заблуждение пенсионерката, че е необходима парична сума за спешна операция на нейната дъщеря. Жертвата предала на "мулетата" сумата от 2000 евро и те потеглили към Русе с намерение на напуснат страната в посока Румъния.Двамата велинградчани са неизвестни до момента на органите на реда. Те са задържани за срок от 24 часа, а спрямо тях се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.В резултат на активното взаимодействие между екипи на ГДГП, ГДНП, заедно със служители от ОДМВР - Пазарджик през септември миналата година бе заловен жител на град Дупница при опит да изнесе от страната сумата от 55 000 лева. Парите били взети от жертва на телефонна измама в областния град.