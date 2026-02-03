Сподели close
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

В резултат на взаимодействие между служители от Главна дирекция "Гранична полиция", Главна дирекция "Национална полиция", колегите им от ОДМВР-Пазарджик и РУ-Пещера бяха задържани двама мъже за участие в телефонна измама на възрастна пенсионерка. "Дуото" играело роля на "мулета", които имали за задача да изнесат парите зад граница. Действията по разследването са проведени под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

В първия ден на февруари в района на Дунав мост екип на Гранично полицейско управление - Русе предприел проверка на лек автомобил по принципа "анализ на риска". Граничните полицаи установили, че в леката кола пътуват 39-годишен мъж от Велинград и негов 30-годишен съгражданин. Двамата имали съмнително поведение и това още повече привлякло вниманието на органите на реда.

След проведени няколкочасови беседи велинградчаните признали, че искат да пресекат границата, носейки парична сума, която взели от възрастна жена в град Пещера. За случая незабавно били уведомени служители от сектор "Измами" в ГДНП, Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Пещера.

В хода на разследването станало ясно, че телефонни измамници се обадили на домашния телефон на 80-годишна жена от Пещера. Мъжки глас се представил за лекар и въвел в заблуждение пенсионерката, че е необходима парична сума за спешна операция на нейната дъщеря. Жертвата предала на "мулетата" сумата от 2000 евро и те потеглили към Русе с намерение на напуснат страната в посока Румъния.

Двамата велинградчани са неизвестни до момента на органите на реда. Те са задържани за срок от 24 часа, а спрямо тях се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

В резултат на активното взаимодействие между екипи на ГДГП, ГДНП, заедно със служители от ОДМВР - Пазарджик през септември миналата година бе заловен жител на град Дупница при опит да изнесе от страната сумата от 55 000 лева. Парите били взети от жертва на телефонна измама в областния град.