Към 15 часа на 16 февруари при компенсиращи мерки служители на Гранично полицейско управление – Русе селектирали за проверка по анализ на риска излизащ от България лек автомобил с германски регистрационен номер, управляван от 50-годишен мъж от Софийска област.В хода на проверката е установено, че водачът няма крайна цел на пътуването си и очаква телефонно обаждане с указания. Граничните полицаи извършили оглед на автомобила и установили, че в найлонов плик мъжът пренася 6000 евро, повечето в банкноти от по 100 евро. Той признал, че парите са получени в резултат на телефонна измама, а за да ги пренесе до Румъния му е обещано заплащане 450 евро.На адрес в Правец 50-годишният мъж е взел чантичка с пари от възрастна жена. Граничните полицаи установили самоличността й. Жертвата е на 76 години и живее сама, което е улеснило въвеждането й в заблуждение.Измамникът е задържан в ГПУ-Русе, а парите са предадени с протокол. По случая в РУ Правец е образувано досъдебно производство.