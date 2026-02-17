Гранични полицаи от Русе задържаха мъж, измамил възрастна жена от Правец
В хода на проверката е установено, че водачът няма крайна цел на пътуването си и очаква телефонно обаждане с указания. Граничните полицаи извършили оглед на автомобила и установили, че в найлонов плик мъжът пренася 6000 евро, повечето в банкноти от по 100 евро. Той признал, че парите са получени в резултат на телефонна измама, а за да ги пренесе до Румъния му е обещано заплащане 450 евро.
На адрес в Правец 50-годишният мъж е взел чантичка с пари от възрастна жена. Граничните полицаи установили самоличността й. Жертвата е на 76 години и живее сама, което е улеснило въвеждането й в заблуждение.
Измамникът е задържан в ГПУ-Русе, а парите са предадени с протокол. По случая в РУ Правец е образувано досъдебно производство.
