Гранични полицаи задържаха телефонни измамници, откраднали над 4 000 евро от възрастна жена на Дунав мост при Русе
© МВР
Поведението на двамата породило съмнение у граничните полицаи, че се касае за профил на лица, участващи в телефонни измами. При физическия оглед е установено, че носят голяма сума пари - 4353 евро, синджирче и обеца от жълт метал .
Граничните полицаи разкрили, че е извършена телефонна измама в Габрово. Двамата пътници признали, че са наети за работа по обява в интернет. Дадени са им указания да вземат пари от възрастна жена в Габрово и да ги пренесат до Гюргево. Обещано им е възнаграждение 800 евро.
Двамата участници в телефонната измама са задържани със заповед за полицейско задържане в ГПУ-Русе. Установените парични средства и накитите от жълт метал са предадени с протокол за доброволно предаване. По случая в РУ-Габрово е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
