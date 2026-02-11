Жители на Русе сигнализират за опасно дърво на входа на Русе в посока от Бяла.Според публикация във Фейсбук групата "ПТП-та в Русе", голямо дърво е застрашено да падне върху пътя, като ситуацията може да доведе до инциденти с преминаващите автомобили."Вече сме подавали сигнали до отговорните институции, но не се предприема нищо", споделят русенци. Те настояват за бързи действия, за да се избегнат възможни инциденти.Гражданите призовават шофьорите да бъдат внимателни, докато дървото не бъде обезопасено.Повече за ситуацията можете да видите във