Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще посети утре, 22 октомври 2025 г. (сряда), град Русе.

В 10:00 ч. в сградата на Община Русе вицепремиерът ще открие информационно събитие от националната кампания за въвеждане на еврото в България.

По-късно през деня, по инициатива на областния управител на област Русе, Караджов ще се срещне с кметовете от региона, за да обсъдят текущите инфраструктурни проекти и подготовката на администрациите за предстоящото въвеждане на еврото.

В 14:00 ч. вицепремиерът ще даде брифинг за медиите в сградата на Областна администрация – Русе (пл. "Свобода“ № 6, ет. 4).

В рамките на посещението си в града Гроздан Караджов ще посети Централна поща – Русе, Музея на транспорта, както и пристанищните терминали "Русе-Изток“ и "Русе-Запад“, където ще обсъди напредъка по модернизацията на обектите и свързаните инвестиционни проекти.