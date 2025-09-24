Новини
Група "Хаос" от Тутракан е големият победител в Green Rock Fest Ruse 2025
Автор: Георги Кирилов 12:49Коментари (0)74
©
Група "Хаос“ от Тутракан стана големият победител в инициативата "Зелени рок вдъхновения“, която се осъществи по време на Green Rock Fest Ruse 2025. След гласуване на публиката – онлайн и на място, музикантите получиха най-много точки и това им дава възможност да запишат своята песен в професионално студио.

Фестивалът се състоя от 20 до 22 септември 2025 г. на площад "Свобода“ и в природозащитния комплекс "Ломовете“ край с. Нисово. Форумът отново събра на едно място утвърдени имена и млади надежди, обединени от любовта към рока и ангажираността към опазването на околната среда.

На откриващата вечер се представиха четири групи – "Хаос“ (Тутракан), Jeremy? (София), Inconvenients (Силистра) и Black Rose (Благоевград).

На 21 септември фестивалната енергия достигна своя връх с изпълненията на "Химера“ (Русе), СМОГ (София), Caliberty и специалните гости от Сърбия – Alogia, заедно с легендарния вокалист Fabio Lione (Rhapsody, Angra). "Хаос“, Inconvenients, "Химера“ и СМОГ участваха в кампанията "Зелени рок вдъхновения“, посветена на връзката между музиката и екологичното съзнание. Вечерта завърши с впечатляващо светлинно шоу върху сградата на Община Русе, създадено от екипа на Stage Design BG, с ръководител Николай Войнов. Светлинният спектакъл беше посветен на темата за опазването на природата.

Финалният ден от Green Rock Fest предложи уъркшоп с Валди Тотев – музикант и композитор от легендарната група "Щурците“. В залата на Природозащитния комплекс "Ломовете“ се събраха млади музиканти, ученици и фенове на рока, за да чуят разказите на Валди за вдъхновението, създаването на хитове и силата на музиката да променя.

Фестивалът предложи и арт инсталация от рециклируеми материали, създадена от Мариана Цонева, детска работилница, организирана от Младежкия парламент – Русе, както и благотворителен кът в подкрепа на фондация "Александър Русев“. Гостите се насладиха на вкусна храна от българската кухня, предоставена с подкрепата на "Общински пазари“ ЕООД, както и на специалния щанд на бутиковия бранд SICA CORSETS, който участва във втория ден на феста.

Green Rock Fest Ruse 2025 се провежда по инициатива на сдружение "Грийн рок фест“ от Русе със съдействието на Община Русе и фондация "Русе – град на свободния дух“, и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“, Община Русе и представителите на бизнеса: "Дунарит“ АД, "Екогалваник“ ЕООД, "Строител“ ООД, "Скални материали“ АД, "Проксима-3“ ЕООД, "Пътинженеринг“ АД, "Товарни превози“ АД, “ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД, "Трифонов и синове“ ООД, "УниКо“ ООД, "Ар Груп Про“ ЕООД, "Ведима“ ООД, "Елина 97“ ЕООД, MG Travel, СК "Голямо Враново Инвест“ АД, "ДМ Солар“ ЕООД, Музикален Магазин "The Vinyl Countdown", Хотел "Дунав Плаза“ , УМБАЛ "Медика“ Русе, "Атанасов и Ко“ ООД, "Софтуерна компания“ ЕООД и приятели на фестивала.






