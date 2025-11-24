Задържани са двама мъже крали картофи от двор на заведение. Това съобщиха от полицияна в Русе.На 23 ноември вечерта полицейски екип е реагирал на сигнал за кражба от двора на ресторант на ул. "Борисова“ в Русе. На място са установени двама познайници на полицията – на 63 и 54 години, които били заловени в момент на пренасяне на три торби картофи - по 10 килограма всяка. Един от тях бил в двора, след като прескочил ограда, а вторият – отвън.Двамата са задържани и отведени в районното за документиране на случая. Образувано е бързо производство и работата по него продължава.