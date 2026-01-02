Хаос в градския транспорт на Русе - едни шофьори таксуват, други не
©
И написа: "Не е вярно, че в автобусите не взимали днес и утре пари! Че имат проблем се вижда! Но на мен както и още петима души в линия 30 ни взеха парите!"
Припомняме, че градският транспорт в Русе трябваше да бъде напълно безплатен в периода 1-3 януари заради технически проблем с касовите апарати при преминаването към евро. Във връзка с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. и преминаването към работа и отчитане в евро, при част от касовите апарати (фискални устройства) възникнал технически проблем, вследствие на който цената, изписвана на касовата бележка, не е коректна, съобщиха от Общински Транспорт Русе ЕАД.
В тази връзка таксуването се възстановява от 4 януари 2026 г., като цената на билет за еднократно пътуване ще бъде 0,77 евро. Очевидно обаче практиката на терен е различна, като още днес граждани са били таксувани.
Още по темата
/
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
17:04
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:01
Още от категорията
/
В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят коректно касовите апарати в евро
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.