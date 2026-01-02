Въпреки обявения безплатен превоз в Русе, някои граждани още биват таксувани. За това сигнализира русенец в социалните мрежи.И написа: "Не е вярно, че в автобусите не взимали днес и утре пари! Че имат проблем се вижда! Но на мен както и още петима души в линия 30 ни взеха парите!"Припомняме, че градският транспорт в Русе трябваше да бъде напълно безплатен в периода 1-3 януари заради технически проблем с касовите апарати при преминаването към евро. Във връзка с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. и преминаването към работа и отчитане в евро, при част от касовите апарати (фискални устройства) възникнал технически проблем, вследствие на който цената, изписвана на касовата бележка, не е коректна, съобщиха от Общински Транспорт Русе ЕАД.В тази връзка таксуването се възстановява от 4 януари 2026 г., като цената на билет за еднократно пътуване ще бъде 0,77 евро. Очевидно обаче практиката на терен е различна, като още днес граждани са били таксувани.