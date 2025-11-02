Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Близо 5000 души от България и Румъния събра първия по рода си кулинарно-фолклорен фестивал "Празник на Хотанската сарма“, който се проведе вчера в русенското село Хотанца, съобщиха от областната администрация.

Инициативата бе организирана от местното читалище с финансовата подкрепа на Община Русе. Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, кметът Пенчо Милков и народният представител Биляна Иванова.

"Днес празнуваме не просто вкусната трапеза, а паметта, единството и българското в нас. В една сарма има много повече от месо и ориз, в нея откриваме топлината на традициите, предавани от ръце на ръце, от баби на внуци, от минало към бъдеще. На този празник ние се събираме не само да опитаме, а да си спомним значението на традициите“, посочи Драганов.

Той сподели, че организацията на събитието е била на изключително високо ниво и, че се надява да инициативата да се превърне в ежегодна. Той подари и икона на Свети Архангел Михаил на секретаря на читалището Деница Стоянджикова, която бе сред основните "двигатели“ на събитието.

Кметът Пенчо Милков определи празникът като впечатляващ и заяви, че сармата е едно от най-българските неща. "Забавлявайте се и носете примера на Хотанца навсякъде откъдето сте“, призова кметът Милков.

Той отправи и апел да помним починалите, защото грижата за тях е в това да не ги забравяме и да си спомняме за тях. Народният представител Биляна Иванова също призова да не забравяме традициите си и пожела на хората от селото и гостите да са здрави и да се събират по хубави поводи. "Успяваме с любовта към родния край да популяризираме хотанската сарма. Нека да не забравяме корените си“, каза пък кметът на Хотанца Михаела Тодорова.

Тайната на хотанската сарма се крие в детайлите на нейното приготвяне. За разлика от масовата практика, тук месото не е мляно. "Само с кълцано месо, по което трябва да има мазнинка“, разкри председателят на читалището Деница Стоянджикова. Именно затова важна съставка е сланината. Освен масовото готвене, на площада в Хотанца се проведе и кулинарен конкурс за сарми, приготвени по различни рецепти. Наградата за най-красиво аранжирана маса отиде при клуб "Кулинарни традиции“ към Народно читалище "Васил Йорданов – 1942“ в село Нова Черна.

Второто място грабнаха от Народно читалище "Христо Ботев-1898“ в Ценово, а третото бе за Раделина Недева. Най-вкусната зелева сарма приготвиха русенките Афет Хаскова и Борянка Кирилова. Втори и трети се класираха съответно рецептите на Народно читалище "Напредък – 1915“ от село Юпер и на Народно читалище "Надежда – 1908“ от село Ново село. Наградата за най-нетрадиционно приготвена сарма отиде ново при читалището в село Нова Черна, като тя бе приготвена с джанки. Сребърният и бронзовият медал бяха за Народно читалище "Напредък 1929“ в село Долно Абланово и Народно читалище "Н.Й. Вапцаров-1927“ в село Бабово. Най-автентична сарма пък направиха майсторките от Народно читалище "Пробуда-1907“ в Тетово. Следващите две места бяха за Народно читалище "Пробуда-1907“ и Народно читалище "Просвета-1924“ в русенския квартал "Долапите“. Най-голяма сарма – над 1 кг. направиха от читалището в Ценово. Следващите две места бяха за фамилия Михайлови и читалището в Долапите. Надпреварата за най-малка сарма спечелиха отново от Долапите, а на следващите две места се класираха читалищата в Тетово и Нова Черна.

Областният управител Драгомир Драганов също връчи специална награда и тя отиде при гостите от Румъния – певчески състави от Гюргево. Кметът Пенчо Милков също имаше специална награда и тя отиде при фамилия Михайлови. Бяха връчен и още редица други награди от спонсорите на събитието.