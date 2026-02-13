Сподели close
Премиерата на документалния филм "Русе – Градът на свободата | 7000 години история" ще се състои в YouTube канала на Beautiful Bulgaria, съобщиха създателите на филма. 

Лентата представя богата история на Русе чрез иновативни AI възстановки и проследява ключови моменти от хилядолетното минало на града. Продължителността на филма е 23 минути. 

Ето какво споделят създателите на филма във Facebook:

Русе - Градът на свободата | 7000 години история (AI възстановка)

Има места, които не просто съществуват – те пазят тайни.

Защо точно тук, на брега на голямата река, се ражда предният пост на една от първите цивилизации в Европа?

Какво е усещането да държиш в ръцете си злато, по-старо от пирамидите?

И как една крепост на име "Пристанището на шейсетте кораба“ се превърна в "Малката Виена“?

Това не е просто филм за един град. Това е пътуване през 7000 години воля, бунт и съзидание. От древните олтари на Богинята Майка до изящните барокови фасади на свободния дух – Русе има история, която заслужава да бъде разказана по нов начин.

Бъдете тук за премиерата. Разберете защо Русе винаги е бил "първият“ в толкова много неща.

Включете известията сега. Историята започва след броени часове.

Гледайте филма задължително на ГОЛЯМ екран и със слушалки... ако искате да се потопите напълно в историята на Русе!