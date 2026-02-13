YouTube канала на Beautiful Bulgaria, съобщиха създателите на филма.
Лентата представя богата история на Русе чрез иновативни AI възстановки и проследява ключови моменти от хилядолетното минало на града. Продължителността на филма е 23 минути.
Ето какво споделят създателите на филма във Facebook:
Русе - Градът на свободата | 7000 години история (AI възстановка)
Има места, които не просто съществуват – те пазят тайни.
Защо точно тук, на брега на голямата река, се ражда предният пост на една от първите цивилизации в Европа?
Какво е усещането да държиш в ръцете си злато, по-старо от пирамидите?
И как една крепост на име "Пристанището на шейсетте кораба“ се превърна в "Малката Виена“?
Това не е просто филм за един град. Това е пътуване през 7000 години воля, бунт и съзидание. От древните олтари на Богинята Майка до изящните барокови фасади на свободния дух – Русе има история, която заслужава да бъде разказана по нов начин.
Бъдете тук за премиерата. Разберете защо Русе винаги е бил "първият“ в толкова много неща.
Включете известията сега. Историята започва след броени часове.
Гледайте филма задължително на ГОЛЯМ екран и със слушалки... ако искате да се потопите напълно в историята на Русе!
Пенчо Милков: Само за 6 месеца една мечта се превърна в реална си...
12:44 / 12.02.2026
Община Русе с нови събития в програма "Туризъм" за 2026 г.
11:36 / 12.02.2026
НИМХ пусна прогнозата за времето до края на седмицата и началото ...
08:44 / 12.02.2026
