Хилядолетната история на град Русе е събрана в нов 23-минутен документален филм. Лентата, озаглавена "Русе – Градът на свободата", е публикувана в YouTube канала "Beautiful Bulgaria" и предлага мащабен поглед върху развитието на региона от праисторията до модерната епоха, пише Dunavmost.Филмът залага на иновативни AI технологии, за да визуализира обекти, които днес са само археологически останки или напълно изчезнали паметници. Продукцията проследява времевата линия от праисторическото селище край завод "Бимас" и култа към Майката на боговете, преминавайки през тракийските съкровища и римската крепост Сексагинта Приста.Специално внимание е отделено на периода, в който Русе се утвърждава като "Дунавската врата" на Османската империя. Авторите на филма акцентират върху индустриалния подем – навлизането на парата и първите железници, които превръщат град Русчук в мост към Европа. Документалният разказ не подминава и борбите за освобождение, в чийто център са личности като Баба Тонка Обретенова и Ангел Кънчев.Финалната част на филма е посветена на архитектурния разцвет, донесъл на Русе прозвището "Малката Виена". Кадрите показват бароковите дворци и емблематичното Доходно здание, представяйки ги като символ на несломимия дух на русенци. Според създателите на лентата, целта е да се покаже една история, която "заслужава да бъде разказана по нов начин", съчетавайки архивни данни с модерна визия.