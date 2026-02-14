Храмовете в Русе отслужват помени за покойниците на Голяма Задушница
Името на празника произлиза от молитвата "за душата" на покойника. Според канона в този ден се подготвя "коливо" (варено жито), което е символ на бъдещото Възкресение. "Житното зърно не може да оживее, ако първо не умре", припомня църквата думите на Свети Павел. Традицията включва още хляб и вино – символ на Христовата кръв, пише Dunavmost.
Поменът се извършва на гроба, в църква или у дома. Обикновено свещениците отслужват парастас – съкратен вариант на панихидата, който включва молитви за упокоение на душите и четения от Евангелието. Паленето на свещи в този ден символизира горещата вяра на близките, а тамянът е знак за чистата молитва.
Освен църковните обреди, традицията повелява да се раздава храна на бедни и нуждаещи се. На следващия ден, 15 февруари, са Месни заговезни, с които започва подготовката за големия Великденски пост. През календарната година църквата е отредила три основни задушници – Месопустна, Черешова и Архангелова, като всички те са в събота, припомня църковният календар.
