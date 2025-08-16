Новини
Художествената галерия в Русе със специална и сантиментална изложба
Автор: Екип Ruse24.bg 18:55Коментари (0)64
© Художествена галерия - Русе
В света на съвременното изкуство често остават скрити онези фигури, които създават пространството около произведенията, поставят светлината, избират погледа и посоката. Изложбата "Художници и уредници“ в Художествена галерия – Русе поставя във фокус именно тях – художниците, които през годините са работили като уредници и са градили не само изложби, но и културната идентичност на институцията.

Тази изложба в Русе представя произведения на автори с дълбока връзка към галерията – творци, които в продължение на десетилетия са били сърцето на експозиционния процес. Според художествената галерия, изложбата не само показва картини, но разказва история – за грижата, скромността и прецизността зад кулисите на визуалното преживяване.

Представени автори:

Никола Пендиков, Георги Чендов, Стефан Кацаров, Петър Николов, Еслица Попова, Ангел Янков, Илия Найденов, Николай Русчуклиев, Антоний Софев, Красимира Кирилова, Мартин Петров, Георги Георгиев, Иван Токаджиев, Пламен Йорданов

В рамките на "Художници и уредници“ зрителите ще имат възможност да преосмислят ролята на уредника – не само като технически сътрудник, а като чувствителен посредник между творбата и нейния контекст. Именно тези художници са избирали кое произведение да бъде показано, как да бъде подредено, какъв разказ да създаде визуалната последователност.

Съвременното изкуство в Русе придобива нова перспектива – изложбата е едновременно визуален архив и жест на признателност. Тя отдава дължимото на онези, които обикновено остават в сянка, но чиято роля е не по-малко творческа и значима. Това е уникален шанс да се запознаете не само с художествените работи на тези автори, но и с тяхната невидима работа зад сцената на изкуството.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
