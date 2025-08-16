ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Художествената галерия в Русе със специална и сантиментална изложба
Тази изложба в Русе представя произведения на автори с дълбока връзка към галерията – творци, които в продължение на десетилетия са били сърцето на експозиционния процес. Според художествената галерия, изложбата не само показва картини, но разказва история – за грижата, скромността и прецизността зад кулисите на визуалното преживяване.
Представени автори:
Никола Пендиков, Георги Чендов, Стефан Кацаров, Петър Николов, Еслица Попова, Ангел Янков, Илия Найденов, Николай Русчуклиев, Антоний Софев, Красимира Кирилова, Мартин Петров, Георги Георгиев, Иван Токаджиев, Пламен Йорданов
В рамките на "Художници и уредници“ зрителите ще имат възможност да преосмислят ролята на уредника – не само като технически сътрудник, а като чувствителен посредник между творбата и нейния контекст. Именно тези художници са избирали кое произведение да бъде показано, как да бъде подредено, какъв разказ да създаде визуалната последователност.
Съвременното изкуство в Русе придобива нова перспектива – изложбата е едновременно визуален архив и жест на признателност. Тя отдава дължимото на онези, които обикновено остават в сянка, но чиято роля е не по-малко творческа и значима. Това е уникален шанс да се запознаете не само с художествените работи на тези автори, но и с тяхната невидима работа зад сцената на изкуството.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: