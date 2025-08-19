Хванаха младеж в Русе, скрил наркотици в гипса на ръката си

© Служители от сектор “Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Русе намериха в гипса на 17-годишен младеж от Русе метамфетамин с тегло 20 грама. Случаят е от вчера.



Служителите са спрели за проверка младежа в град Русе. При проверката в гипс на дясната му ръка е била намерена полиетиленова сгъвка, съдържаща бяло кристалообразно вещество. След направен полеви наркотест, веществото реагирало положително на метамфетамин.



По случая е образувано досъдебно производство.